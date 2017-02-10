مرتضى منصور: بشكر جماهير الأهلي والزمالك ومليون جنية مكافأة للاعبين عقب الفوز بكأس السوبر

مرتضى منصور: جماهير الأهلي والزمالك رسمت لوحة فنية رائعة

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير الأهلي والزمالك والتي تواجدت اليوم لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر المصري.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على الأهلي 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لفضائية “أون سبورت” : “أشكر جماهير الأهلي والزمالك على المظهر الحضاري الذي ظهروا عليه خلال المباراة وهؤلاء هم الجماهير الحقيقية”.

وأضاف “الجماهير رسمت لوحة فنية جميلة أحب أن أشكرهم عليها وعلى التشجيع المثالي طوال الـ90 دقيقة”.

وتابع “مبروك لجماهير الزمالك ، والحمد لله نجحنا في الفوز بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر وهذا لم يحدث طوال تاريخ النادي”.

وأتم حديثه “هنأت الفريق على الفوز وقررت صرف مبلغ مليون جنيه مكافأة لهم عقب الفوز بالمباراة والتتويج باللقب”.