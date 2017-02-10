كورة عالمية

إنريكي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

كتب علي نبوي
- 10 فبراير، 2017 9:52 م
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برشلونةبرشلونة

قائمة برشلونة المستدعاه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه ديبورتيفو ألافيس غدا في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : تير شتيجن – سيليسين

خط الدفاع : جوردي ألبا – لوكاس داين – أومتيتي – ماثيو – سيرجيو روبيرتو – أليكس فيدال ألينا

خط الوسط : سيرجيو – راكيتيتش – أندريه جوميز – إنييستا – دينيس سواريز

خط الهجوم : ميسي – نيمار – ألكاسير- سواريز.

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