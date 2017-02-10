حسام غالي يرفض استلام الميدالية الفضية عقب خسارة الأهلي لقب كأس السوبر

غالي يرفض استلام الميدالية الفضية

رفض حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استلام المبدالية الفضية خلال الحفل الذي أقيم عقب خسارة المارد الأحمر للقب كأس السوبر لصالح الزمالك.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري وذلك بعدما نجح في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ورفض قائد الأهلي استلام الميدالية الفضية حيث غادر ملعب المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية.

الجدير بالذكر أن غالي أهدر الركلة الرابعة للأهلي خلال ركلات ترجيح عقب نهاية المباراة ليعلن بعدها تتويج الزمالك باللقب.