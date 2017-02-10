حسام البدري: كنا الأفضل وسوء التوفيق سبب الخسارة أمام الزمالك

البدري: كنا الأفضل وسوء التوفيق سبب الخسارة

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حزنه عقب خسارة فريقه للقب السوبر المصري بعدما سقط أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح 1-3.

ونجح الزمالك في الفوز بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة قال البدري “كنا الأفضل طوال الـ90 دقيقة ولم يكن للزمالك أي خطورة في المباراة”.

وأضاف “عقب إهدار أجاي للفرصة التي أتيحت له قبل نهاية المباراة ، أيقنت أننا سنسخر المباراة ، ولكن الحمد لله على كل شئ”.

وتابع “التوفيق لم يكن محالفا لنا في مباراة اليوم ، وسنبدء سريعا في إخراج اللاعبين من الحالة عقب خسارة اللقب”.

وأتم حديثه “كان من الصعب أن أدفع باللاعبين الجدد في مباراة اليوم خوفا من عدم التوفيق لهم ، ولكن القادم أفضل إن شاء الله”.