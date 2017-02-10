أول تعليق من جوزيه عقب خسارة الأهلي لقب كأس السوبر

جوزيه: كان يتوجب على البدري الدفع بمهاجم في الشوط الثاني

قال البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن حسام البدري مدرب الفريق الأحمر لم ينجح في قيادة فريقه في الشوط الثاني من المباراة حيث كان يجب عليه الدفع بمهاجم.

ونجح الزمالك في الفوز بلقب كأس السوبر المصري بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أبو ظبي سبورت” قال جوزيه : “مبروك لنادي الزمالك الفوز الذي حققه اليوم ولكن كان يجب على حسام البدري أن يجري تغييرا بالدفع بمهاجم بدلا من عبد الله السعيد”.

وأضاف “أنا أثق في قدرات البدري ولكنه لم يكن موفقا عندما دفع بصالح جمعة بدلا من عبد الله السعيد ، فكان يجب عليه أن يقحم مهاجم كعمرو جمال”.