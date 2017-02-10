ماذا قال جنش بعدما قاد الزمالك للفوز بكأس السوبر؟

جنش: أهدي اللقب لزملائي ولوالدي ووالدتي ولشيكابالا

عبر محمود عبد الرحيم “جنش” عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بركلات الترجيح والتتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة في تاريخ نادي الزمالك.

ونجح الزمالك في الفوز بلقب كأس السوبر بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح ، حيث تصدى جنش لضربتين.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أبو ظبي سبورت” قال جنش “الحمد لله على المكسب والفوز باللقب والذي جاء عقب تعب كبير للفريق في الفترة الماضية”.

وأضاف “أهدب هذا اللقب إلى جماهير الزمالك ووالدي ووالدتي رحمة الله عليهما ، ولجميع زملائي في الفريق وبالتحديد شيكابالا الذي حرض على الشد من أزر اللاعبين قبل المباراة”.

وأتم حديثه “جماهير اليوم منحت الفريق دفعة قوية والحمد لله على الفوز الذي تحقق ومبروك لجماهير الزمالك”.