ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

الزمالك يتوج بطلا للسوبر

توج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة في تاريخه وذلك بعدما نجح في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف والتي أقيمت على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الشوط الأول من هذا اللقاء لم يشهد أي فرصة حقيقية على كلا المرميان حيث ظهر الإجهاد على لاعبي الفريقان الذين شاركوا مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون.

وفي الشوط الثاني حاول كل فريق بتنشيط هجومه من خلال الدفاع بالتغييرات الثلاث لكن الوضع بقي كما هو عليه ولم يشهد اللقاء أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي لتذهب إلى ركلات المعاناة الترجيحية التي ابتسمت للزمالك.