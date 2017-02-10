الزمالك يفقتد لخدمات باسم مرسي أمام الانتاج الحربي

باسم مرسي يغيب عن الزمالك أمام الانتاج الحربي

يفتقد الزمالك لخدمات مهاجمه باسم مرسي في مباراته المقبلة أمام الانتاج الحربي للإيقاف وذلك بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الأهلي.

وحصل مهاجم الزمالك على الإنذار في الشوط الأول من مباراة السوبر المصري المقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث أصبح الإنذار الثالث بعدما حصل على إنذارين قبل ذلك في مواجهة الانتاج الحربي السابقة والأهلي في نهاية الدور الأول.

ويواجه الزمالك الانتاج الحربي في الخامس عشر من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.