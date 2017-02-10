فيديو.. محمد إبراهيم يرفض مصافحة حلمي عقب تغييره

محمد إبراهيم غاضب من استبداله أمام الأهلي

رفض محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصافحة محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وذلك عقب تغييره بزميله مصطفى فتحي.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفي في الدقيقة 54 أجرى محمد حلمي المدير الفني للزمالك تغييرا بخروج محمد إبراهيم ونزل مصطفي فتحي وهو ما أثار غضب إبراهيم وأبدى اعتراضه على هذا القرار.

ولم يقم اللاعب بمصافحة مدربه عقب هذا القرار ، كما قام بفعل حركات تؤكد غضبه من قرار باستبداله.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك في كأس السوبر والمقام حاليا على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.