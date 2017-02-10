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ملخص ونتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

كتب علي نبوي
- 10 فبراير، 2017 6:54 م
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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والذي يقام على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقان حيث انحصر اللعب في وسط الملعب ولم تظهر أي خطورة لأي فريق مع مرور الـ15 دقيقة الأولى.

وظل اللعب بعيدا كل البعد عن مرمى شريف إكرامي ومحمود “جنش” باستثناء تصويبة واحدة تصدى لها حارس الزمالك ، لتمر الدقائق دون أي جديد لينتهي هذا الشوط على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

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