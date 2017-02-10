استبعاد كوليبالي ومعلول من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

البدري يعلن عن المستبعدين من مباراة الأهلي أمام الزمالك

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة المستبعدين من مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد لتحديد بطلب كأس السوبر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كلاً من احمد عادل عبد المنعم، محمد نجيب، صبري رحيل، كريم نيدفيد، عمرو جمال، حسام غالي، صالح جمعة.

وقرر البدري استبعاد كلاً من عمرو بركات وعلي معلول بالإضافة إلى الوافد الجديد سليماني كوليبالي من قائمة المباراة.

كما استبعد البدري عماد متعب مهاجم الفريق من القائمة في ظل عدم وجوده إلى جانب السباعي المتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء.