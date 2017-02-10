أيمن حفني وإبراهيم صلاح ضمن 6 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الأهلي

6 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الأهلي

استبعد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستة لاعبين من تشكيل قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي بعد قليل.

ويلتقي الأهلي بعد قليل غريمه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت المفاجأة في استبعاد حلمي لإبراهيم صلاح القادم من المشاركة مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من عمرو صلاح وأيمن حفني وإبراهيم صلاح وإسلام جمال وريكو و وأحمد ابوالفتوح.