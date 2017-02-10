جماهير الأهلي تضع أسامه نبيه في موقف محرج قبل مباراة السوبر

جماهير الأهلي تسب نبيه في ملعب السوبر

هاجمت جماهير النادي الأهلي، أسامه نبيه، أثناء تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل ساعات من مباراة كأس السوبر المصري اليوم الجمعة.

وتواجد أفراد الجهاز الفني لمنتخب في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من أجل حضور تكريم بسيط بعد احتلال منتخب مصر المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا.

وكانت مشكلة قد نشبت في معسكر سابق لمنتخب مصر، حيث شهدت مشادة بين أسامه نبيه وعدد من لاعبي الأهلي من بينهم حسام غالي قائد الفريق.

واستقلبت جماهير الأهلي، نبيه، بالسباب في ملعب محمد بن زايد، حيث وجهت له عدد من الشتائم قبل المباراة وأثناء وجوده في الملعب مما وضعه في موقف محرج.

وانسحب نبيه من أرض الملعب بصحبة أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بعد تزايد الشباب من جانب الجماهير، قبل أن يلحق به باقي الأفراد عقب التكريم البسيط.

ووجه سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومقدم البرامج التحية لجماهير الأهلي من أجل إيقاف وابل الشتائم تجاه نبيه داخل الملعب.