التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة الاهلي

محمد حلمي يعلن تشكيل الزمالك أمام الاهلي

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية في إطار مباريات كأس السوبر المصري.

وقرر محمد حلمي الدفع بمحمود عبد الرحيم “جنش” في مركز حراسة المرمى بدلاً من أحمد الشناوي الذي لم تكتمل جاهزيته لخوض المباراة.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا، حيث أصيب في اللقاء الأول ضد مالي.

ويتواجد احمد توفيق في خط وسط النادي الزمالك خلال المباراة إلى جانب طارق حامد، ومن أمامهم معروف يوسف وستانلي اوهاويتشي ومحمد ابراهيم.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أسامه إبراهيم، محمود حمدي الونش، علي جبر، محمد ناصف.

خط الوسط: احمد توفيق، طارق حامد، معروف يوسف، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: ستانلي أوهاويتشي، باسم مرسي.