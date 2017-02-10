مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي بالسوبر!

مدحت شلبي يتسبب في تهديد الزمالك بالانسحاب أمام الأهلي

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض فريقه لمباراة كأس السوبر المصري أمام الاهلي مساء اليوم الجمعة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في السادسة من مساء الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات لتحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري.

وشدد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة أون سبورت على انه لن يخوض المباراة إذا قام مدحت شلبي بالتعليق على المواجهة عبر نفس القناة.

وجاء تهديد منصور بسبب إذاعة قناة أون سبورت لتقرير عن المباراة التي تغلب خلالها الأهلي على الزمالك بستة أهداف لواحد منذ عدة سنوات.

وأكد رئيس الزمالك على أن ما جاء في التقرير يعد أمراً غير مهنياً قبل انطلاق المباراة، مشدداً على أنه لن يخوض اللقاء في حال تعليق شلبي عليها تليفزيونياً.

واختتم رئيس الزمالك بأنه في حال تعليق مدحت شلبي على المواجهة فإنه سيبلغ إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي بالانسحاب من المواجهة.