التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة الزمالك

البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك بمباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر ان يلتقي الأهلي مع الزمالك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء اليوم لتحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري في أحدث نسخه.

وقرر البدري الدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن مع تواجد أحمد فتحي في منتصف الملعب إلى جانب حسام عاشور محور الارتكاز.

وسيتواجد حسام غالي قائد الأهلي على مقاعد البدلاء المباراة، في حين سيظهر عبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا في خط الوسط الهجومي.

وسيقود النيجيري جونيور أجاي خط الهجوم للأهلي خلال المواجهة، مع تواجد سليماني كوليبالي على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

وسيتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، احمد فتحي، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجاي.