مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 10-2-2017

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريقي الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات لتحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية- في كأس السوبر.

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يرغب الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك من أجل تحقيق لقب جديد للفريق في كأس السوبر، حيث سبق وأن توج بتسعة ألقاب سابقة في المسابقة.

ويرغب الأهلي في الانتصار في كأس السوبر المصري الذي يقام للمرة الثانية على التوالي في الإمارات، بعد أن توج بالنسخة الماضية على ملعب هزاع بن زايد.

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سبق للاهلي أن حقق الفوز على الزمالك في النسخة الماضية من كأس السوبر بالإمارات عندما تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف لأثنين في البطولة السابقة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي ضد الزمالك في الإمارات، في الوقت الذي يبحث فيه الفريق الأبيض عن انتصاره الأول.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه بالزمالك في كأس السوبر المصري مساء اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، احمد فتحي، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنقل مباراة كأس السوبر المصري بشكل خاص وحصري عبر قناتي أون سبورت وأبو ظبي الرياضية في ظل الشراكة التي وقعها الطرفان منذ عدة شهور ماضية.