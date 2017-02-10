غضب إماراتي من دخلتي الأهلي والزمالك قبل السوبر

الأمن الإماراتي يمنع دخلتي الأهلي والزمالك

اظهر الأمن الإماراتي المسؤول عن تأمين ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي غضباً من الدخلتين اللتين من المقرر أن يظهرا في مباراة كأس السوبر المصري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في السادسة من مساء اليوم الجمعة في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري في نسخته الجديد.

وتنوي جماهير الأهلي رفع دخلة مكتوب عليها “74” في إشارة لشهداء حادث بورسعيد الذي مر عليه خمس سنوات قبل أيام قليلة ماضية.

كما ترغب جماهير الزمالك في رفع دخلة مكتوب عليها “20” وهو عدد شهداء القلعة البيضاء في حادث الدفاع الجوي الذي كانت ذكراه منذ ساعات قليلة ماضية.

إلا أن الأمن الإماراتي قرر منع الدخلتين من الظهور في ظل عدم رغبته في وجود أية شعارات سياسية خلال المباراة بحسب ما ينص عليه القانون الإماراتي.

ويحاول مسؤولو الأهلي والزمالك التوصل لحل بشأن الأزمة الدائرة خلال الساعات المقبلة من أجل السماح بظهور الدخلتين مع بداية المباراة.