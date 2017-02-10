الأهلي يحدد موعد عودته للقاهرة بعد السوبر

الأهلي يعلن موعد عودته للقاهرة

حدد مسؤولو النادي الأهلي موعد عودة الفريق إلى القاهرة غداً السبت بعد الانتهاء من مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في السادسة من مساء اليوم الجمعة في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري بمدينة ابو ظبي الإماراتية.

وستتجه بعثة الأهلي إلى مطار أبو ظبي في الحادية عشر من صباح غداً السبت عقب تناول الإفطار في مطعم الفريق بفندق الإقامة.

وستتطير بعثة الأهلي مباشرة عائدة إلى القاهرة لتصل إلى العاصمة المصرية في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر.

ومن المقرر ان يضع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي برنامج إعداد وتدريب عقب العودة إلى القاهرة استعداداً لملاقاة الإسماعيلي.

وسلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في افتتاح مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.