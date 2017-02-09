أحمد ناجي: أخبرت الحضري أنه لن يشارك في كأس الأمم الأفريقية

أحمد ناجي يفجر مفاجأة عن مشاركة الحضري في أمم أفريقيا 2017

فجر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر مفاجاة من العيار الثقيل حول مشاركة عصام الحضري حارس الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة .

واكد “ناجي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن عصام الحضري كان الحارس الثالث في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد أحمد الشناوي وشريف إكرامي .

وأوضح ناجي إلى أنه عقد جلسة خاصة مع عصام الحضري قبل مباراة مالي الافتتاحية في البطولة، وأخبره بانه لن يشارك في البطولة ولن يكون الحارس الأساسي للفراعنة .

وأضاف مدرب حراس الفراعنة، أن الحضري غضب كثيراً عقب معرفته بقرار مجلس الإدارة، ولكنه عاد بهدوء بعدها واستكمل مهامه كقائد للمنتخب .

وتابع “ناجي” حديثه قائلاً:” قولت للحضري لا تنظر تحت قدمك وعليك بالتعايش مع أجواء البطولة، وكان القدر يعمل لصالحه، حيث شارك بعد 25 دقيقة بديلاً للشناوي وتألق في البطولة “.