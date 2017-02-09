التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في السوبر

البدري يستقر على تشكيلة مباراة السوبر

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة السوبر امام نادي الزمالك .

ويلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري والمقررة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي غداً الجمعة .

ويفاضل البدري حتى الان بين الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني لقيادة أحدهما للجبهة اليمنى، حيث يخشى البدري من حالة الإرهاق التي يعاني الجوكر عقب عودته من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون .

أجاي يقود الأهلي في السوبر أمام الزمالك

وجاءت التشكيلة المتوقعة للأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي “محمد هاني” – سعد سمير – أحمد حجازي – حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – عبد الله السعيد – وليد سليمان

خط الهجوم: مؤمن زكريا – جونيور أجاي