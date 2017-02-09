كوبر: سنعمل على تعويض خسارة اللقب الأفريقي بالتأهل لكأس العالم

كوبر يجدد إعتذاره للشعب المصري على خسارة لقب أفريقيا

جدد المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إعتذاره للشعب المصري على خسارة الفراعنة للقب بطولة أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون مؤخراً .

وكان منتخب مصر قد خسر لقب بطولة أفريقيا بعد خسارته في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف .

وأكد “كوبر” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر أن الوصول للمباراة النهائي أمر رائع، إلا أن خسارة اللقب يعد خسارة كبيرة .

وأوضح كوبر أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعويض خسارة لقب كأس الامم الأفريقية بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وتحقيق حلم الشعب المصري باللعب في المونديال .

كوبر: سنعمل على مواصلة مشوارنا الناجح في تصفيات المونديال

وأضاف مدرب الفراعنة حديثه قائلاً:” سنعمل على إكمال ما بدأناه في التصفيات، ومواصلة العمل من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال “.