رسمياً..سواريز يغيب عن برشلونة في نهائي كأس الملك بعد إيقافه مباراتين

الاتحاد الإسباني يعلن عن عقوبة سواريز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي عن العقوبة الموقعة على المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني بعد طرده أمام أتليتكو مدريد .

وكان سواريز قد تعرض للطرد في مباراةب رشلونة وأتليتكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا .

إيقاف سواريز مباراتين رسمياً

وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف سواريز مباراتين بشكل رسمي بعد طرده أمام الأتليتكو، ليتأكد غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا .

وجاء قرار إيقاف اللاعب لمباراتين بدلاً من مباراة واحدة، بسبب جلوسه على مقاعد بدلاء البرسا وعدم الخروج نهائياً من الملعب وفقاً للوائح .