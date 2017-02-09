صورة..إيفونا يدعم الأهلي في السوبر أمام الزمالك

إيفونا يدعم الأهلي في السوبر

حرص المهاجم الدولي الجابوني ماليك إيفونا نجم نادي تيانجين الصيني الحالي والأهلي السابق على دعم المارد الأحمر في مباراة السوبر أمام الغريم التقليدي الزمالك .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي غداً الجمعة .

إيفونا ينشر صورة رفقة إبنه بقميص الأهلي

ونشر “إيفونا” صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” رفقة نجله حاملاً قميص النادي الأهلي لدعمه في مباراة السوبر .

وعلق المهاجم الجابوني على الصورة قائلاً:” غداً مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات “.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في بيع مهاجم الجابوني إيفونا لتيانجين الصيني في صفقة هي الأضخم في تاريخ الكرة المصرية بقيمة 8 مليون دولار .