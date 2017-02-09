اخبار الاهلى

صورة..أنطوي يحتفل بهدفيه مع المقاصة بطريقة خاصة

كتب وليد مجدي
- 9 فبراير، 2017 8:04 م
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أنطوي يحتفل بأولى أهدافه مع المقاصة

احتفل المهاجم الغاني جون أنطوي نجم نادي مصر المقاصة والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي بأول أهداف مع الفريق الفيومي على طريقته الخاصة .

وأحرز جون انطوي هدفين مع فريقه مصر المقاصة بالأمس، ليقوده للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بثلاثية .

أنطوي: مع الله لا يوجد مستحيل

ونشر أنطوي صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وعلق عليها قائلاً:” مع الله لا يوجد مستحيل، فريق عظيم، هدفين، الحمد لله “.

جدير بالذكر أن أنطوي يلعب في صفوف مصر المقاصة معاراً من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري .

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