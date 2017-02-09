صورة..أنطوي يحتفل بهدفيه مع المقاصة بطريقة خاصة

أنطوي يحتفل بأولى أهدافه مع المقاصة

احتفل المهاجم الغاني جون أنطوي نجم نادي مصر المقاصة والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي بأول أهداف مع الفريق الفيومي على طريقته الخاصة .

وأحرز جون انطوي هدفين مع فريقه مصر المقاصة بالأمس، ليقوده للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بثلاثية .

أنطوي: مع الله لا يوجد مستحيل

ونشر أنطوي صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وعلق عليها قائلاً:” مع الله لا يوجد مستحيل، فريق عظيم، هدفين، الحمد لله “.

جدير بالذكر أن أنطوي يلعب في صفوف مصر المقاصة معاراً من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري .