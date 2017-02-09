الأهلي يرتدي زيه التقليدي والزمالك بالشورت الأزرق في السوبر

انتهاء الإجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر

انتهى الإجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك والذي تم الإتفاق خلاله على كافة تفاصيل اللقاء .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المقرر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الجمعة المقبلة .

الكشف عن الزي الرسمي لطرفي السوبر

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والشورت والأبيض بصفته بطل الدوري ، على أن يرتدي نادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق .

وحضر الإجتماع من النادي الأهلي سمير عدلي، ومن نادي الزمالك كل من، إسماعيل يوسف مدير الكرة وحمادة أنور المدير الإداري .