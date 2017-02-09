مصدر يكشف لـ«أخبار الأهلي» سر عدم عودة أبو تريكة من قطر

أبو تريكة يؤجل عودته لمصر

استمر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق في العاصمة القطرية الدوحة، عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 الجابون ولم يعد حتى الأن لمصر، مما أثار الغموض حول بقاؤه في قطر .

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر خاص أن محمد أبو تريكة لن يعود للقاهرة في الوقت الحالي، لحين التأكد من عدم إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول بالمطار منعاً للقبض عليه .

نصيحة قانونية سر بقاء أبو تريكة في قطر

وأكد المصدر أن أبو تريكة تلقى نصيحة قانونية من أحد مستشاريه بعدم العودة من لقطر حالياً لحين التأكد الرسمي من عدم تواجد إسمه في قائمة الترقب والوصول .

وأوضح المصدر أن أبو تريكة سيعود لمصر قريباً، مشدداً على أن اللاعب يرفض الهروب من مصر، وأنه مصمم على العودة والبقاء في بلده لثقته في سلامة موقفه القانوني، بالإضافة لتواجد أسرته في مصر .

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن إصدار النيابة العامة أمر بضبط وإحضار محمد أبو تريكة للتحقيق معه في تهم تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية .