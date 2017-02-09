ستاد الجيش بالسويس يحتضن مواجهة الإسماعيلي والأهلي

الإسماعيلي والأهلي على ستاد الجيش بالسويس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي المقبلة في الجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري الممتاز على ستاد الجيش بالسويس.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء المقبلة في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز وهي أول مباراة لكلا الفريقان في الدور الثاني.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن المباراة تم نقلها من ستاد الإسماعيلية لرفض مديرية أمن الإسماعيلية إقامة المباراة على الملعب هناك لذلك قررت اللجنة إقامتها بالسويس.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 45 نقطة بينما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 22 نقطة.