البدري يتلقى أول صدمة قبل السوبر بتأكد غياب باسم علي

باسم علي خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري أول صدمة له قبل مواجهة الزمالك مساء الغد بغياب باسم علي الظهير الأيمن للفريق لشعوره بالإجهاد.

ويلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في السادسة من مساء الغد في نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشعر اللاعب بإجهاد عام حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأخير قبل المباراة.

وسينضم باسم لقائمة اللاعبين الغائبين عن المباراة أمثال مروان محسن ورامي ربيعة وعمرو السولية للإصابة وأحمد حمودي لعدم اكتمال التأهيل.