محمد صلاح: رفعت كلمة السر في الزمالك أمام الأهلي

محمد صلاح: أحمد رفعت سيكون قنبلة الزمالك

قال محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك والحالي لحرس الحدود أن أحمد رفعت سيكون كلمة السر في مباراة السوبر المقبلة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك غدا.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك مساء الغد في نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “العين الثالثة” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال صلاح : “أحمد رفعت لاعب رائع وسيكون قنبلة الموسم في الزمالك وبإمكانه أن يكون كلمة السر في مبارة الغد”.

وأضاف “الزمالك يمتلك أفضل لاعب خط وسط في مصر وهو طارق حامد وقادر على صناعة الفارق من خلال الأداء المميز الذي يظهر عليه”.

وأتم حديثه “أتمنى أن يلعب الزمالك بنفس خطته 4-3-2-1 مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يجيد اللعب بهذه الطريقة”.