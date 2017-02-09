زيزو: أتوقع تألق عمرو بركات أمام الزمالك في السوبر

عبد العزيز عبد الشافي: عمرو بركات سيكون أحد نجوم السوبر

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني السابق للأهلي بأنه يتوقع تألق عمرو بركات الوافد الجديد للقلعة الحمراء في المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي في السادسة من مساء الغد بغريمه الزمالك في نهائي السوبر المصري والذي سيقام على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “العين الثالثة” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال زيزو : “مباريات القمة دائما ما تولد النجوم وأعتقد أن عمرو بركات سيكون أحد نجوم هذه المباراة”.

وأضاف “عمرو بركات لاعب رائع ويتميز بالتصويب من خارج منطقة الجزاء ، كما أنه من الممكن أن يلعب في أكثر من مكان داخل الملعب”.

وعن أزمة هجوم الأهلي بعد إصابة مروان محسن قال زيزو : “ليس هناك أي أزمة فالفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض غياب مروان وفي مقدمتهم جونيور أجاي وعمرو جمال وعماد متعب والوافد الجديد سليماني كوليبالي: