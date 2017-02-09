مبلغ خيالي يتسبب في ظهور الحضري تليفزيونيا

35 ألف دولار قيمة ظهور الحضري في التلفزيون

حصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ونادي وادي دحلة على مبلغ خيالي من أجل الظهور في برنامج تلفزيوني وذلك عقب عودته من المشاركة مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون وذلك بعدما خسر في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدف نظيف ، فيما توج أسود الكاميرون باللقب الخامس في تاريخه.

وظهر الحضري بمستوى مميز في البطولة الأفريقية حيث قاد الفراعنة للمباراة النهائية بعدما تصدى لركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي كما أنه أكبر لاعب يشارك في البطولة بـ44 عام.

وحصل الحضري على مبلغ مالي قيمته 35 ألف دولار مقابل الظهور في برنامج “معكم منى الشاذلي” والذي سيذاع في التاسعة من مساء اليوم على قناة سي بي سي.