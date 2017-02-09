الحضري يتغزل في الأهلي: كل حياتي

الحضري: الأهلي كل حياتي

قال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ونادي وادي دجلة أن النادي الأهلي بالنسبة له يمثل كل حياته مشيرا إلى أنه عاش أفضل أيام حياته بين جدران القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يحل الحضري ضيفا على برنامج “معكم منى الشاذلي” في التاسعة من مساء اليوم على قناة “سي بي سي” وذلك للحديث عن الأهلي وبطولة أمم أفريقيا التي حل فيها منتخب مصر المركز الثاني خلف الكاميرن.

وخلال برومو البرنامج وجهت مذيعة البرنامج سؤالا إلى الحضري بالنسبة للأهلي؟ حيث رد عليها “كل حياتي”.

وأشار الحضري إلى أنه يدرك تماما غضب جماهير النادي الأهلي من هروبه إلى سيون السويسري مؤكدا على أن أفضل أيام حياته كانت داخل الأهلي.