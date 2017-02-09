تقرير.. 3 عوامل قوة ترجح كفة الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

حراسة المرمى والصفقات الجديدة والفوز الأخير عوامل ترجح كفة الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي المواجهة المثيرة التي ستجمع غدا بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والذيي سيقام على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقبل انطلاق هذه القمة بساعات قليلة يرصد “أخبار الأهلي” 3 عوامل ترجح كفة الأهلي للفوز بالمباراة والتتويج باللقب بعدما توج به الموسم الماضي أيضا من الإمارات بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

1- حراسة المرمى :

يعيش شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أفضل مواسمه الكروية هذا الموسم حيث نجح إكرامي في لفت الأنظار إليه بشدة خلال مباريات فريقه في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز ، حيث لم يدخل مرماه سوى 4 أهداف فقط طوال 17 مباراة.

وبالرغم من عدم مشاركة الحارس مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهته الأولى في البطولة أمم مالي إلا أنه يعد عامل قوي في صفوف الفريق الأحمر.

2- الصفقات الجديدة :

نجح الأهلي في إبرام 3 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة حيث تعاقد مع عمرو بركات من ليرس البليجكي ، وسليماني كوليبالي من كاليمارنوك الإسكتلنيدي ، وأحمد حمودي بعدما فسخ تعاقده مع الباطن السعودي.

ولن يشارك حمودي في المباراة لكنه من المتوقع أن يدفع حسام البدري بالوافدين عمرو بركات وكوليبالي وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب في ودية جولدي وخلال التدريبات ، فيما ينتظر الدفع بكوليبالي بعد تعرض مروان محسن للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

3- الفوز على الزمالك بهدفين في الدوري

ربما يمنح الفوز الأخير الذي حققه الأهلي على الزمالك في المباراة الأخيرة بينهما في الدور الأول من الدوري بهدفي مؤمن زكريا وجونيور أجاي دفعة معنوية للاعبين لمواصلة التأكيد على تفوقهم على الغريم التقليدي.

وسيسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي قبل هذه المباراة لاستغلال الروح المعنوية للاعبين منذ أخر فوز على الزمالك وتصدرهم جدول الترتيب وذلك كدافع قوي قبل مواجهة الغد.