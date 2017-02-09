ماذا قال رئيس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر؟

طاهر: اتمنى تتويج الأهلي باللقب

شدد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على أهمية مواجهة الغد التي ستجمع بين المارد الأحمر وغريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري مشيرا إلى أنه يتمنى تحقيق فريقه الفوز في هذا اللقاء والتتويج باللقب.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد عين مساء أمس مجلس إدارة جديد للأهلي لمدة عام حيث يترأسه محمود طاهر ،بينما تم إقصاء محمد عبد الوهاب.

وفي تصريحات صحفية لرئيس الأهلي قال “أتمنى أن تكون مباراة الغد بين كلا الفريقان تخرج بصورة مشرفة للكرة المصرية والعربية خاصة وانها تقام على أرض دولة شقيقة”.

وأضاف “أتمنى أن يحقق الأهلي الفوز في المباراة وأن يتوج باللقب لاستكمال مسلسل انتصاراته ووضع بطولة أخرى في خزينة النادي”.

وأتم حديثه “أثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة البدري على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز بالمباراة والتتويج باللقب”.