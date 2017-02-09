تقرير.. الإصابات “صداع” في رأس الأهلي والزمالك قبل السوبر

مروان وربيعة والسولية في الأهلي وفتحي ومسعد ومجدي الأبرز في الزمالك

ساعات وتنطلق المواجهة القوية التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري،والذي سيقام على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويعد هذا الديربي أحد أهم الدربيات في الشرق الأوسط لذلك يطمح كل فريق في التتويج باللقب لوضعه في خزائنه وإسعاد جماهيره التي تنتظره بفارغ الصبر.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة يعاني كلا الفريقان من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابة التي تعد صداع في رأس الجهاز الفني لكلا الفريقان.

ولنبدء بالغيابات الموجودة في الأهلي بداعي الإصابة:

1- مروان محسن:

تعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام المغرب في بطولة أمم أفريقيا وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة لا تقل 6 أشهر حيث من المنتظر أن يسافر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع لعملبة جراحية.

2- رامي ربيعة :

مدافع الأهلي والذي لم يشارك سوى دقائق هذا الموسم حيث يعاني من جزع في الأنكل تعرض له خلال إخدى تدريبات الأهلي قبل مواجهة الزمالك الماضية في الدوري وسيغبب عن الملاعب مدة لا تقل عن شهرين.

وسيغيب ربيعة عن الاهلي في هذه المباراة لكنه ربما يكون جاهزا للعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق بعد أسبوعين على الأقل.

3- عمرو السولية:

لاعب وسط الأهلي يعاني من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال إحدى تدريبات الفريق أثناء توقف الدوري ومن الصعب أن يلحق السولية بالمباراة لعدم تعافيه من هذه الإصابة ، حيث من المنتظر أن يصبح لائقا في أول مباراة للفريق مع انطلاق مباريات الدور الثاني.

أما الزمالك فيغيب عنه هو الأخر أكثر من لاعب بداعي الإصابة وهم :

1- محمد مجدي:

مدافع القلعة البيضاء والئي لم يشارك في أي مباراة مع فريقه هذا الموسم حيث قدم اللاعب أداءا مميزا مع المصري البورسعيدي الموسم الماضي لكن إصاباته الكثيرة حرمته من المشاركة مع الزمالك بسبب إصابة في العضلة الأمامية.

2- محمد مسعد:

يعاني اللاعب من إصابة في غضروف الركبة والتي حرمته من المشاركة هو الأخر مع الزمالك في أي مباراة هذا الموسم حيث سيحرم الفريق الأبيض من خدماته في مواجهة السوبر.

3- حسني فتحي:

لن يتمكن الظهير الأيمن للزمالك من السفر إلى الإمارات مع فريقه لإصابته بخشونة في الركبة والتي تستوجت إجراءه لعملية جراحية بسيطة حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الزمالك مدة لا تقل عن شهر.

4- علي فتحي:

يعاني علي فتحي من إصابة في الركبة والتي حرمته من التواجد مع الزمالك في أي مباراة هذا الموسم ، لذلك لن يلحق اللاعب بالسوبر المصري في الإمارات.