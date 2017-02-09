فيديو.. حمدي زكي: أطمح في العودة إلى الأهلي والمشاركة مع المنتخب في كأس العالم

حمدي زكي: العودة للأهلي والمنتخب هدفي

أكد محمد حمدي زكي لاعب الأهلي والمعار إلى فريق إنبي أنه يطمح في العودة إلى الأهلي مرة أخرى والمشاركة أساسيا مع الفريق وذلك من خلال تقديم ما يستحق عليه ذلك.

وانتقل جدو الصغير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى إنبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 300 ألف جنيه بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني للأهلي حسام البدري حيث لم يضعه في قائمة الفريق الإفريقية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال حمدي زكي “أطمح في العودة إلى الأهلي مرة أخرى والمشاركة أساسيا بعدما واجهة سوء توفيق بعدم الدفع بي في أي مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز”.

وأضاف “سأجتهد وأفعل كل ما بوسعي للعودة إلى الأهلي بجانب أن هدفي هو العودة أيضا لصفوف منتخب مصر والمشاركة معه في كأس العالم المقبل بروسيا 2018”.

وأتم حديثه “أي لاعب يتمنى التواجد في منتخب مصر ولذلك سأقاتل في الملعب لكي أظهر بشكل مميز لأعود إليه مرة أخرى”.