حسام غالي: لدينا الدافع القوي للفوز بالسوبر

غالي: التركيز سلاحنا وهناك رغبة كبيرة للفوز بالسوبر

أكد حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن جميع اللاعبين في الفريق لديهم الدافع القوي للتتويج بلقب السوبر وذلك للحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي من الإمارات أيضا.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك مساء غد الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وذلك في نهائي كأس السوبر المصري الذي يجمع بين حامل لقب الدوري وبطل الكأس.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال غالي “جميع اللاعبون في الفريق مركزون لهذه المباراة من أجل الفوز بها وتحقيق اللقب الذي تنتظره جماهير الأهلي ونسعى دائما لإسعادها”.

وأضاف “لدينا حافز كبير للفوز بالمباراة وهناك تركيز كبير من جانب اللاعبين لتحقيق البطولة الغالية والتي نأمل في التتويج بها مرة أخرى من الإمارات”.

وأتم حديثه “هناك جدية وسباق بين اللاعبين للمشاركة في المباراة والتي من المنتظر أن تكون ملئية بالندية والإثارة في ظل الرغبة من جانب الفريقان للفوز بها”.