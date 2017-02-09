فيديو.. رمضان صبحي: شرف كبير تشبيهي بأبو تريكة ولكن.!

رمضان صبحي: تشبيهي بأبو تريكي يسعدني ولكن لكل منا طريقة لعبه

قال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي أنه سعيد بتشبيه الجمهور له بأنه مثل نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة مشيرا إلى أنه شرف كبير له أن يشبهه في طريقة اللعب.

وانتقل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي في الصيف الماضي من الأهلي حيث بلغت قيمة الصفقة ملبغ 6 مليون دولار.

وخلال تواجده ببرنامج “مساء dmc” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال لاعب ستوك سيتي : “شرف كبير لي أن يتم تشبيهي بأبو تريكة وأتمنى ان أحقق ما حققه من بطولات وأهداف”.

رمضان صبحي: المقارنة مع أبو تريكة تسعدني

وأضاف “أبو تريكة لاعب كبير وعلى قدر كبير من الخلق ولكني لا أشببه في طريقة اللعب ولكل منا طريقة لعبه ، والمقارنة به لا تحزني على الإطلاق”.

وتابع “أتمنى أن أصل إلى ما وصل إليه بل وأحقق أفضل مما حققه ،

واتم حديثه “الجيل الذي لعب فيه أبو تريكة مختلف تماما عن جيلنا الحالي ونطمح دائما لتحقيق شئ لمنتخبنا”.