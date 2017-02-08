انفوجراف.. 13 يوم طوارئ في الأهلي والإرهاق يثير رعب البدري

جدول مباريات الأهلي في الفترة المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لخوض 4 مباريات نارية خلال 13 يوم فقط سيكون لها أثر كبير على مشوار الفريق خلال هذا الموسم.

وشهدت الفترة الأخيرة توقف طويل لمسابقة الدوري وكأس مصر والنشاط المحلي بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول ببطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.

وبدأ النشاط الرياضي في العودة مجددًا للحياة مرة أخرى بدأت بمباريات في كأس مصر.

وسيبدأ الأهلي مشواره مجددًا بمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في واحدة من أهم وأقوى المباريات التي تحظى باهتمام الجميع والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الإمارات لتحديد بطل كأس السوبر المصري حيث توج الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري بينما توج الزمالك بلقب الكأس.

وبعد العودة من الإمارات سيكون الأهلي على موعد مع الإسماعيلي في مباراة أخرى في غاية القوة والأهمية يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري أي بعد العودة بثلاثة أيام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وبعد مباراة الإسماعيلي سيصطدم الأهلي بنظيره المقاولون العرب يوم الأحد الموافق 19 فبراير في الدوري أيضًا ثم يواجه الأهلي بعدها فريق وادي دجلة يوم 23 فبراير ضمن منافسات الجولة الـ20.

الإرهاق يثير قلق البدري قبل المباريات المصيرية

ويعلم حسام البدري المدير الفني للفريق جيدًا مدى أهمية هذه المباريات ومدى قوتها وضرورة الفوز بها جميعًا خاصة وأن الأهلي يطمع في التتويج بلقب السوبر بالإضافة إلى المحافظة على نغمة انتصاراته في الدوري للمحافظة على الصدارة.

ويعاني البدري من إصابة بعض لاعبيه الأساسيين بالإصابات والإرهاق خاصة اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع المنتخب الوطني للجابون للمشاركة في أمم إفريقيا أنهم لم يحصلوا على القسط الكافي من الراحة فضلًا عن إصابة عمرو السولية ومروان محسن ورامي ربيعة.

ويطمع حسام البدري في عبور الأزمة الحالية والوصول إلى بر الأمان وتخطي هذه المرحلة الصعبة ثم منح اللاعبين الراحة السلبية اللازمة من أجل استعادة نشاطهم وحيويتهم في المباريات.