بالمستندات.. خبير لوائح يكشف ثغرة للجبلاية لإعادة مباراة الكاميرون

خبير اللوائح يطالب الجبلاية بشكوى الكاف للفيفا بسبب الحكم

فجر الخبير باللوائح والقوانين محمد فضل الله مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مباراة المنتخب الأخيرة أمام نظيره الكاميرون في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.

وطالب الخبير باللوائح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد برفع شكوى ضد الاتحاد الإفريقي للفيفا بخصوص حكم مباراة المنتخب والكاميرون الزامبي ” جاني سيكازوي “.

وأكد فضل الله أن تعيين حكم لإدارة ثلاث مباريات للمنتخب الكاميروني في البطولة منهم ربع النهائي والنهائي مخالف بشكل واضح للقوانين وأنه لا يمك أن يحدث في أي بطولة مهما كانت وأنه في حال تقديم الاتحاد شكوى ضد الحكم والاتحاد الإفريقي ” الكاف ” سيكسبها على الفور.

وكتب الخبير في اللوائح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :” الاتحاد الأفريقي بتعيينه لحكم واحد لثلاث مباريات للكاميرون ( يخالف المادة ( 2 ) مادة الأهداف من لائحة الفيفا أبريل 2016 ) فقرة تعزيز النزاهة وفقرة منع الممارسات المتعلقة بانتهاك سلامة سير مباريات كرة القدم.

وأرفق فضل الله حديثه بصورة من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تؤكد صحة كلامه والقوانين الخاصة بالفيفا مشيرًا الى أن المباراة قد يتم إعادتها.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد خسر نهائي البطولة الإفريقية بهدفين مقابل هدف سجل المنتخب الكاميروني هدفيه من أخطاء تحكيمية واضحة.