وزير الرياضة: مجلس إدارة جديد للأهلي خلال ساعات

مجلس إدارة جديد للأهلي خلال ساعات

فجر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد عبد العزيز في تصريحات صحفية بالمؤتمر الذي عقد اليوم أن الساعات المقبلة سيشهد تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي.

ويترأس القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية المهندس محمود طاهر الذي واجه العديد من القضايا ضده بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للأهلي.

وانتهى الأمر بقضاء المحكمة ببطلان انتخابات النادي وحل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وتفادى وزير الرياضة الأمر خوفًا من تجميد الكرة في مصر بقرار من الفيفا فقام بتعيين نفس المجلس لإدارة النادي حتى يهرب من عقوبات الفيفا.

ويتكون المجلس المعين في النادي الأهلي من محمود طاهر رئيسا، وعضوية كل من محمد عبد الوهاب وعماد وحيد ومهند مجدي ومروان هشام وكامل زاهر أمين صندوق.

وشدد وزير الرياضة في المؤتمر الصحفي على أنه سيكون هناك مجلس إدارة جديد خلال الساعات المقبلة للأهلي.

وقد يكون المجلس الجديد يتكون من نفس الأعضاء مع إضافة الأعضاء الجدد عليهم أو تغيير المجلس بالكامل.