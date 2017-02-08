عمرو جمال يسعى لاستغلال إصابة مروان لصالحه مع الأهلي

عمرو جمال يطمع في العودة لتشكيل الأهلي الأساسي

يطمع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استغلال الفرصة التي سنحت له خلال الأيام الأخيرة من أجل العودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي للأهلي.

وشهدت الأيام الماضية تأكد الجهاز الفني للأهلي من غياب مروان محسن مهاجم الفريق عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.

ويسعى عمرو جمال في العودة للمستطيل الأخضر مجددًا بعدما باتت فرص المشاركة أمامه كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللاعب خلال الساعات الأخيرة أنه يتدرب بكل قوة مع الفريق منذ انطلاق معسكر الإمارات وأنه يسعى للمشاركة في مباراة القمة.

وأكد عمرو جمال على أهمية المباراة أمام الزمالك بالنسبة لكل اللاعبين وأنها دائمًا ما تمثل حلم لكل اللاعبين من أجل المشاركة فيها.

وأضاف أنه وبغض النظر عن مشاركته من عدمه يتمنى أن يفوز الأهلي ويحصل على بطولة السوبر لإسعاد الجماهير سواء فى مصر أو الجماهير المتوقع حضورها اللقاء من الملعب لمؤازرة ودعم اللاعبين.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة في الإمارات ضمن منافسات تحديد بطل السوبر المصري.