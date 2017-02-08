تفاصيل جلسة حسام البدري مع خماسي الأهلي الدولي قبل مواجهة الزمالك

البدري يحاول إخراج الدوليين من الحالة النفسية السيئة

حرص حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الدوليين على هامش معسر الفريق الحالي في الإمارات.

وجمعت الجلسة حسام البدري مع كل من ” أحمد فتحي وأحمد حجازي وشريف إكرامي وسعد الدين سمير وعبد الله السعيد ” من أجل إخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي أصابتهم خلال الفترة الأخيرة.

وأكد البدري أنه وجد الخماسي يشعرون بحالة كبيرة من الاستياء بعد خسارة نهائي بطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون في الجابون.

وأشار مدرب الأهلي أنه جلس مع اللاعبين وحاول التخفيف عنهم وطالبهم بالتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا وأنه ستكون الهدية الأعظم منهم للجماهير المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني للقلعة الحمراء أنه يثق بشدة في قدرة لاعبيه على تجاوز المحنة والخروج منها والتركيز في مباريات الفريق المقبلة.

ويستعد الأهلي لاختبار هام للغاية أمام غريمه التقليدي الزمالك لتحديد بطل السوبر المصري في المباراة التي ستقام في الإمارات المقرر لها يوم الجمعة المقبل.