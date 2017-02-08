فيديو.. مرتضى منصور يختار تشكيل الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المقبلة

التشكيل المتوقع للزمالك في القمة من مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التشكيل الذي يتمنى ظهور فريقه به في مباراة السوبر لمقبلة أمام الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل في الإمارات ضمن منافسات تحديد بطل السوبر المصري.

وأعلن رئيس الزمالك عن التشكيل الذي يتمنى خوض به فريقه مباراته المقبلة أمام الزمالك في السوبر أن يكون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي ” في حالة الجاهزية” أو جنش

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وحمود حمدي الونش ومحمد ناصف.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا ومعروف يوسف وأحمد رفعت وستانلي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك من مرتضى منصور

واختار أيضًا مرتضى منصور التشكيل الذي قد يظهر به الأهلي في مباراة السوبر أمام الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وأحمد حجازي وحسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور وحسام غالي ومؤمن زكريا وجونيور أجايي ووليد سليمان.

خط الهجوم: عمرو جمال.