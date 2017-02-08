فيديو.. كهربا يكشف عن الفريق الذي يتمنى الاحتراف به وسبب تشجيعه الحالي للزمالك

كهربا يتمنى الاحتراف بريال مدريد وسعيد بإشادة سيميوني

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي عن الدوري الذي يتمنى التواجد فيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار كهربا إلى أنه يطمع في الاحتراف بالدوري الإسباني خلال المرحلة المقبلة والتواجد به في المستقبل.

وأشار اللاعب إلى أنه يتمنى اللعب بفريق ريال مدريد الإسباني أو أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة مشددًا على أنه أحد أهم أحلامه.

وأوضح اللاعب أنه يشعر بأنه سيكون له دور كبير في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما تحدث عنه الأرجنتيني ديجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بشكل جيد بعد المباراة الودية التي جمعت بين اتحاد جدة والفريق الإسباني.

وأشار اللاعب إلى أنه حاليًا ينتمي لنادي الزمالك خاصة وأنه يعد أحد لاعبيه فمن الطبيعي أن يكون انتمائه للفريق الذي يلعب له.

وعن العودة للأهلي أكد كهربا أنه أمر في علم الغيب وأنه يترك مثل هذه الأمور في يد الله.