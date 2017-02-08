فيديو.. كهربا يفضل مروان محسن والسعيد عن مرسي وحفني والبدري أحسن مدرب

كهربا : عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر

اختار محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف اتحاد جدة السعودي أفضل لاعب في مصر وأفضل مهاجم وأفضل مدير فني.

وحل كهربا خلال الساعات الماضية ضيفًا على الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه الحريف المذاع على قناة dmc سبورت الفضائية وفتح قلبه وأجاب على العديد من الأسئلة.

واختار عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر وهو عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي من بين كل أندية الدوري المصري.

كهربا يخالر مروان محسن أفضل مهاجم في مصر

كما استقر على اختيار مروان محسن كأفضل مهاجم في مصر على باسم مرسي لاعب الزمالك وعن أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي.

كما أعلن اللاعب على أن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي يعد في وجهة نظره حاليًا هو أفضل مدرب في مصر.

وأشار اللاعب إلى أن الدوري السعودي يعد أقوي بكثير من الدوري المصري حاليًا.

واختتم اللاعب تصريحاته متمنيًا تعويض الجماهير والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.