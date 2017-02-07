بالفيديو..أول ظهور لـ«أبو تريكة» بعد قرار ضبطه من النيابة العامة

أبو تريكة يظهر على بي إن سبورت بعد قرار ضبطه وإحضاره

ظهر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق لأول مرة على الشاشات بعد قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة في مصر .

وكانت عدة أنباء قد تحدثت عن صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار محمد أبو تريكة للتحقيق معه في إتهامه بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية .

أبو تريكة يظهر بالإستوديو التحليلي لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

وتواجد “أبو تريكة” في الأستوديو التحليلي الخاص بمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا .

جدير بالذكر أن عدة أنباء تخدثت عن نية محمد أبو تريكة في البقاء بالعاصمة القطرية الدوحة وعدم العودة لمصر في ظل وجود ملاحقات قضائية له في إتهامه بالإنضمام لجماعة الإرهابية .