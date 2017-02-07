بالفيديو..البدري: طلبت من حجازي عدم المشاركة أمام الكاميرون

البدري يكشف حقيقة رفضه مشاركة حجازي أمام الكاميرون

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة طلبه من أحمد حجازي عدم المشاركة في نهائي بطولة أفريقيا 2017 بالجابون .

وأكد “البدري” في تصرحيات تليفزيونية عبر البث المشترك لقناتي أبو ظبي وأون سبورت أنه طلب بالفعل من أحمد حجازي عدم المشاركة في المباراة أمام الكاميرون .

وأوضح مدرب الأحمر أنه بعث برسالة إلى أحمد حجازي طلب منه عدم المشاركة في مباراة الكاميرون بالنهائي إذا كان يشعر بالإصابة في العضلة الخلفية، ولكن الحمد لله شارك وظهر بمستوى جيد “.

البدري يرفض تجميل المنتخب مسئولية إصابة مروان محسن

ورفض البدري تحميل منتخب مصر إصابة مروان محسن قائلاً:” من المستحيل أن نحمل المنتخب وجهاز إصابة مروان محسن، فهي قضاء وقدر، وكان من الممكن إصابة اللاعب في تدريبات الفريق أو أحد مبارياته “.