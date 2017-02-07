بالفيديو..شوبير يكشف عن تشكيلة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

التشكيلة المتوقعة للأهلي والزمالك في السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيلة المتوقعة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري المقررة في الإمارات .

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري يوم الجمعة المقبلة .

وأكد “شوبير” أن الأهلي سيخوض مباراة السوبر بتشكيل أقرب للتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي (محمد هاني) – أحمد حجازي (محمد نجيب) – سعد سمير – حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – عبد الله السعيد (صالح جمعة) – وليد سليمان

خط الهجوم: مؤمن زكريا – جونيور أجاي

جنش يحمي عرين الزمالك في السوبر

بينما أوضح أن تشكيلة الزمالك الأقرب ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد ناصف – علي جبر – محمود الونش – أسامة إبراهيم (شوقي السعيد)

خط الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – محمد إبراهيم – أحمد رفعت

خط الهجوم: ستانلي – باسم مرسي